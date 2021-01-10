اليوم.. نظر دعوى المطالبة بنقل أموال 89 من قيادات «الإخوان» لخزينة الدولة

تواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء بالحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها للخزانة العامة للدولة.وشملت الدعوى ضم أموال كل من ورثة محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.