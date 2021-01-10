مصدر: تفتيش روسي على مطار شرم الشيخ استعدادا لاستئناف الرحلات (خاص)

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استعدادات مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال وفد أمني روسي رفيع المستوى للتفتيش على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية بالمطار، استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية المباشرة وغير المباشرة إلى مدينة السلام خلال الفترة المستقبلية، عقب تعليق استغرق أكثر من 5 سنوات متتالية بعد سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء أواخر عام 2015.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار القصوى استعدادا للتفتيش الأمني الروسى، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية والأمنية اللازمة، فضلا عن تطبيق معايير السلامة الصحية، لتجنب أي تعليقات من الوفد الأمني الروسي.وأشارت المصادر، إلى أن اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، سيتفقد خلال الفترة القليلة المقبلة مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة أخر الاستعدادت الخاصة بالتفتيش الروسي، لافتا إلاى أن السياحة الروسية تعد أهم وأكبر سياحة أجنبية وافدة إلى البلاد، والتي كانت تقدر بنحو ما يقرب من 3 مليون سائح في العام.