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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أراب نيوز»: طلاب كندا وأستراليا ينضمون للاحتجاجات ضد أردوغان

الأحد 10/يناير/2021 - 09:10 ص
احتجاجات ضد أردوغان
احتجاجات ضد أردوغان
أمينة ذكى
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أثار تعيين مليح بولو، رئيسا لجامعة بوغازيتشي المرموقة في إسطنبول، غضبا كبيرا في الداخل التركي وفي الخارج أيضا، حيث نظم الطلاب احتجاجا في مناطق بعيدة مثل أستراليا وكندا، وسط غضب متزايد من محاولات الحكومة التسلل إلى مؤسسات التعليم العالي، وفقا لما نقلته صحيفة أراب نيوز.

و كان "مليح بولو" مرشحًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات العامة والمحلية السابقة، وأدى تعيينه رئيسًا لجامعة بوغازيتشي المرموقة في إسطنبول إلى اشتباكات بين الطلاب والشرطة في المدينة التركية، وأثار مخاوف أن الرئيس رجب طيب أردوغان يشدد سيطرته على الجامعات.

يأتي هذا فيما نظم خريجو "بوغازيتشي" والطلاب والمحاضرون، الذين يعيشون في باريس، وبرلين، وسيدني، وأيندهوفن، وتورنتو احتجاجات ردًا على تعيين بولو، الذي يأتي من خارج مجتمع الجامعة وتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي.

وقالت أيبالا بولوت، أحد المتظاهرين، إن تصرفات أردوغان "تعدت" على تقاليد الجامعة، وقالت للصحيفة: "ما نحتج عليه هو تعيين رئيس الجامعة لرئيس جامعتنا، وهي ممارسة تتعدى على المبادئ الديمقراطية التي تحظى بتقدير كبير وأولوية لأكثر من 150 عامًا"، وأضافت أن ماحدث هو ممارسة تذكرنا بالحكم العسكري في تركيا في الثمانينيات.

وانضم مئات الأساتذة إلى الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وهم يهتفون: "لا نقبل نحن لا نستسلم"، كما أصدروا إعلانًا مشتركًا ينتقد تعيين شخص من خارج مجتمع بوغازيتشي عميدًا، جاء في الإعلان "من الضروري أن تتخذ الجامعات القرارات بنفسها من خلال مجالس منتخبة بأساليب ديمقراطية".

كما أعرب ما لا يقل عن 36 من رؤساء نقابة المحامين عن دعمهم لاحتجاجات 7 يناير، منتقدين الطرق "المناهضة للديمقراطية" لتعيينات رئيس الجامعة وأشاروا إلى خطورة عنف الشرطة ضد المظاهرات.

فيما تعرض العشرات من طلاب الجامعات في المدن التركية لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وتم احتجازهم،كما وردت تقارير عن تعرض الطلاب للتفتيش والضرب عراة، مما تسبب في مزيد من الغضب.

و تأسست جامعة بوغازيتشي، المطلة على مضيق البوسفور في عام 1863، وكانت أول مؤسسة أمريكية للتعليم العالي يتم إنشاؤها خارج الولايات المتحدة، لديها أكثر من 15000 طالب وستة جامعات على الجانب الأوروبي من اسطنبول.

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