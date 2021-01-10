مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار بشيكاغو

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار داخل مطعم "إيفانستون بان كيك" في شيكاغو، وتمكنت الشرطة من تصفية منفذ العملية.وقال مسؤولون، إن رجلًا يشتبه بأنه أطلق النار على 6 أشخاص، 3 منهم قتلوا بينهم طالب في جامعة شيكاغو، داخل المطعم الموجود قرب شارع هوارد وويسترن أفينيو.وكان أحد الضحايا، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عاما، طالبا في جامعة شيكاغو، وفقا لإدارة الجامعة.