وزير النقل يتابع تنفيذ محور ديروط في أسيوط بـ1.7 مليار جنيه

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط، والتي تمتد من طريق "الحوطا" شرقًا حتى تقاطع الطريق "الزراعي الغربي" غربًا بطـول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا، بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 81.7%.وشدد الوزير، خلال جولته، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يكون العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، خاصة مع أهمية المشروع في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة-أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.وأكد الوزير على هامش جولته أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محورا بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر، لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين، حيث تم إنشاء 7 محاور وهي (طما، جرجا، بني مزار، عدلي منصور، سمالوط، قوص، كلابشة)، والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي، وجاري تنفيذ 5 محاور وهي (ديروط، بديل خزان أسوان، دراو، الفشن، أبوتيج)، وتم التخطيط لتنفيذ محوري (منفلوط، شمال الأقصر، اعتبارًا من خطة العام المالي القادم 20212022، حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.وأضاف أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كيلومتر، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن تلك المسافة لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.