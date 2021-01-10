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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يوقف تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي ويدفعه للتراجع

الأحد 10/يناير/2021 - 09:03 ص
الاقتصاد الكوري الجنوبي
الاقتصاد الكوري الجنوبي
وكالات
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قال معهد التنمية الكوري، اليوم الأحد، إن زخم التعافي الاقتصادي الكوري الجنوبي يتراجع، في ظل استمرار تعثر قطاع الخدمات بسبب الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن المعهد القول في تقريره الشهري بشأن تقييم الاقتصاد، إن قطاع الصناعة شهد انتعاشًا يرجع بصورة أساسية لتعافي الصادرات، ولكن قطاع الخدمات يعاني التباطؤ بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وجاء في التقرير" على الرغم من التعافي في قطاع الصناعة، مازال الاقتصاد الكوري متراجع بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في حالات الاصابة بالفيروس".

وكان الانتاج الصناعي والاستثمار قد ارتفع في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في ظل ارتفاع إنتاج الشرائح الذكية، مما عزز من الصادرات.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد ارتفعت بنسبة 12.6 % خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وذلك بسبب قوة صادرات الشرائح الذكية.

ولكن مبيعات التجزئة تراجعت خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر، في دلالة على أن التعافي الاقتصادي مازال ضعيفا في ظل جائحة كورونا.

وقال المعهد إنه يبدو أن وضع قطاع الخدمات ازداد سوءا منذ منتصف نوفمبر الماضي بسبب الارتفاع في حالات الاصابة بفيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أمرت بتشديد قواعد التباعد الاجتماعي لثاني أعلى مستوى في الثامن من كانون أولديسمبر الماضي في منطقة سول، التي يقطن بها نصف تعداد سكان كوريا الجنوبية ويبلغ 51.6 مليون نسمة.

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