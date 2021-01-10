ارتفاع إصابات «كورونا» في إيطاليا لـ 2.26 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا، إلى 2.26 مليون حالة إصابة، حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، في البلاد، بلغ 78 ألفًا و394 حالةواشارت البيانات إلى تعافي 1.61 مليون شخص من المصابين بالمرض.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعًا.