مصر للطيران تنقل 7500 راكب عبر 59 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، 59 رحلة جوية بمعدل 44 رحلة دولية إلى كل من بغداد، جدة، كزابلانكا، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، اسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، روما، فرانكفورت، نيروبي، چنيف، كوبنهاجن، امستردام، ميونيخ، برلين و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و٦ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7413 راكبا.وتلتزم شركة مصر للطيران بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية "البضائع" وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.