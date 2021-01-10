تقرير يحذر من خطورة المتطرفين الأتراك على الأحزاب السياسية في ألمانيا

حذرت الحكومة الاتحادية في ألمانيا من تأثير المتطرفين اليمينيين الأتراك على الأحزاب السياسية الألمانية، بع\د أن أصبحوا أكثر نشاطًا، كما كثفت المخابرات التركية جهودها في المجتمع الألماني، وفقا لما نقلته صحيفة"فيلت" الألمانية.ويحاول المتطرفون اليمينيون الأتراك بشكل متزايد التأثير على تشكيل الرأي العام والسياسي في ألمانيا، حيث يحاول أنصار اليمين التركي المتطرف "التأثير على الخطاب السياسي داخل مجتمع الأغلبية الألماني من خلال الاقتراب من صناع القرار السياسي والأحزاب".وكشفت الصحيفة الألمانية أن الحكومة الفيدرالية لديها معلومات حول ترشيح بعض رموز التطرف اليميني التركي لانتخابات المجالس البلدية والاندماج في شمال الراين - وستفاليا في سبتمبر الماضي في الانتخابات المحلية، ومنذ سنوات يحذر مكتب حماية الدستور من حركة "الذئاب الرمادية" التركية، التي تقوم على "أيديولوجية يمينية قومية وعنصرية متطرفة"، ولاتزال الحكومة الفيدرالية قلقة بشأن مدى تأثير الذئاب الرمادية.وتابعت الصحيفة: "فإن الحكومة لم تتخذ قرارا بحظر الذئاب الرمادية حتى الآن، بسبب وجود عقبات قانونية كثيرة أمام هذه الخطوة ولكن المخاوف من الحركة مازالت قائمة".يأتي هذا فيما زادت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية والمخابرات التركية من أنشطتهما في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، حيث ينصب تركيز المخابرات التركية بشكل أساسي على المنظمات التي صنفتها تركيا على أنها متطرفة أو إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني وحركة غولن.وفي الوقت نفسه، يحاول اتحاد الديمقراطيين الدوليين (UID)، الذي يشرف عليه مسؤولو حزب العدالة والتنمية، التأثير على عملية صنع القرار السياسي في ألمانيا لصالح حزب العدالة والتنمية، أيضا جمع السياسيين من الأحزاب الألمانية تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية.ومن المنظمات التركية المشبوهة في ألمانيا أيضا، مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA)، التي كان لها مكتب في برلين منذ عام 2017، حيث يتم استخدامها لنشر مواقف الحكومة التركية الحالية باللغة الألمانية تحت عنوان العلم والبحث.واختتمت الصحيفة أن الوكالات الحكومية التركية تعمل على استخدام شبكة كثيفة بشكل متزايد من المنظمات الدينية والاجتماعية التي تسيطر عليها الدولة من خلال التجسس والترهيب والتأثير لجعل ألمانيا مكانًا للسياسة الداخلية التركية، أو حتى لممارسة التأثير على السياسة الداخلية في ألمانيا.