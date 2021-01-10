حريق يقتل 3 أشقاء داخل منزلهم بالبحيرة

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم، صباح اليوم الأحد، في حريق لمنزل بمنطقة كوبري العبد بقرية سيدي غازي التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يُفيد بوصول 3 جثث لأطفال، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث حريق بمنزل أمام كوبري العبد بنطاق قرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار، أثناء نوم الأسرة.وأسفر الحادث عن وفاة 3 أطفال، وهم «محمد رمضان فتحي سيد أحمد،7 سنوات، ولاء رمضان فتحي سيد أحمد، 6 سنوات، آلاء رمضان فتحي سيد أحمد، 3 سنوات»، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.