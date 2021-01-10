رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خفاجي» ناعيا نائب رئيس «الدستورية»: القضاء العربي فقد أحد فقهائه الكبار

الأحد 10/يناير/2021 - 08:52 ص
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حمدان فهمي
عماد سليمان
طباعة
نعى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، المرحوم المستشار الدكتور حمدان فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 64 عاما.

وذكر الدكتور "خفاجي" في رثائه " غاب عن منصة قضاء المحكمة الدستورية العليا فقيه من فقهائها الذين شكلوا فكر ووجدان وفقه هذه المحكمة، المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمى أبو شاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمرحوم يعد أحد فقهاء القضاء الدستوري العربي وواحدا من سلسلة القضاة العظماء الذين شاركوا في استكمال بناء هذا الصرح الدستوري الشامخ، الذى بناه منذ نشأته أستاذنا الكبير  المرحوم المستشار بدوي إبراهيم حمودة، أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا الفترة من  721970 حتى 410 1978 والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس الدولة الفترة من 16 نوفمبر 1961 حتى 7 نوفمبر 1963 ثم وزيرا للعدل عام 1964 في وزارة على صبري، وجاء من بعده سلسلة من العظماء على قمتهم المستشار الفقيه المرحوم عوض المر، وكذلك أستاذنا المستشار الفقيه عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ورئيس الجمهورية المؤقت في أهم فترات مصر في الألفية الجديدة وغيرهم من رجال الفقه والقضاء بهذه المحكمة " 

وأضاف الدكتور محمد خفاجي " لقد تزاملت مع المرحوم المستشار حمدان فهمى في بداية حياتنا القضائية منذ 34 عاما في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، في مجلس الدولة تحديدا في إدارة الفتوى للمصالح العامة بمدينة الإسكندرية  في المبنى الأثري  بالحي اللاتيني بالأزاريطة، وكان حينها نائبًا بالمجلس وكنت مندوبا بالمجلس وتتلمذنا معًا على أيدى جيل الرواد من أساطين المدرسة القضائية السكندرية العريقة التى يجب أن يعلمها جيل الشباب وهم السادة العظماء الذين انتقلوا إلى رحمة الله السيد عبد الوهاب، رئيس إدارة الفتوى اَنذاك، وعصام علام، وعزيز بشاي، ومصطفى الشامي، وحمزة مرسي، وشفيق سليم، وفؤاد رجب، وفاروق ضيف، وفكري خليل، والدكتور أحمد جمعة وغيرهم، حملنا منهم الأمانة، وكان المستشار المرحوم حمدان فهمى  خلال تلك الفترة التي عملنا فيها سويا قريبا لي ومثالا للقاضي الذى يتسم بالنزاهة والعلم والفكر وتحقيق العدالة والمساواة، وكان مثالا للورع والتقوى والعفَّة ودماثة الخلق الرفيع والصفاء والنقاء والهدوء النفسي في تناول الأفكار القانونية فضلا عما كان يتصف به من الحكمة البالغة "

ويختتم الدكتور محمد خفاجي رثائه " في عام 2017 كنت في زيارة للمحكمة الدستورية العليا للمستشارين الجليلين الفقيهين المستشار الدكتور عادل عمر شريف، والمستشار الدكتور رجب عبد الحكيم سليم، نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان يحدوني الأمل في رؤية المستشار حمدان فهمى الذى تصادف مغادرته للشقيقة دولة الكويت، للعمل مستشارا قانونيا لمجلس الأمة لمدة عام، وذلك بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 2212 لسنة 2017، بالموافقة على إعارته، وكأن القدر أراد أن أودعه في رثائي به في أصعب اللحظات، فالموت يظل الأقسى والأصعب والأفجَع على النفسِ البشرية، ولا يبقى سوى تذكُر الذكريات التي كانت تجمعنا معهُم والدعاء لهم وقد فارقوا الحياة، فأقسى فراق يعيشه الإنسان هو فراق الأصدقاء والزملاء، وهو الأكثر ألمًا في الحياة، رحم الله الفقيد بما قدم لدينه ووطنه وأسكنه فسيح جناته "


موضوعات متعلقة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

«التعليم» تكشف حقيقة عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي في 23 يناير

إصابة طبيب وشقيقه ووالده بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

ارتفاع مستويات حبوب اللقاح بالجو يسهم فى آلام الحوض

وفاة المخرج البريطانى مايكل أبتيد عن عمر ناهز 79 عامًا

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»