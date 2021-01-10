«خفاجي» ناعيا نائب رئيس «الدستورية»: القضاء العربي فقد أحد فقهائه الكبار

نعى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، المرحوم المستشار الدكتور حمدان فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 64 عاما.وذكر الدكتور "خفاجي" في رثائه " غاب عن منصة قضاء المحكمة الدستورية العليا فقيه من فقهائها الذين شكلوا فكر ووجدان وفقه هذه المحكمة، المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمى أبو شاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمرحوم يعد أحد فقهاء القضاء الدستوري العربي وواحدا من سلسلة القضاة العظماء الذين شاركوا في استكمال بناء هذا الصرح الدستوري الشامخ، الذى بناه منذ نشأته أستاذنا الكبير المرحوم المستشار بدوي إبراهيم حمودة، أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا الفترة من 721970 حتى 410 1978 والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس الدولة الفترة من 16 نوفمبر 1961 حتى 7 نوفمبر 1963 ثم وزيرا للعدل عام 1964 في وزارة على صبري، وجاء من بعده سلسلة من العظماء على قمتهم المستشار الفقيه المرحوم عوض المر، وكذلك أستاذنا المستشار الفقيه عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ورئيس الجمهورية المؤقت في أهم فترات مصر في الألفية الجديدة وغيرهم من رجال الفقه والقضاء بهذه المحكمة "وأضاف الدكتور محمد خفاجي " لقد تزاملت مع المرحوم المستشار حمدان فهمى في بداية حياتنا القضائية منذ 34 عاما في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، في مجلس الدولة تحديدا في إدارة الفتوى للمصالح العامة بمدينة الإسكندرية في المبنى الأثري بالحي اللاتيني بالأزاريطة، وكان حينها نائبًا بالمجلس وكنت مندوبا بالمجلس وتتلمذنا معًا على أيدى جيل الرواد من أساطين المدرسة القضائية السكندرية العريقة التى يجب أن يعلمها جيل الشباب وهم السادة العظماء الذين انتقلوا إلى رحمة الله السيد عبد الوهاب، رئيس إدارة الفتوى اَنذاك، وعصام علام، وعزيز بشاي، ومصطفى الشامي، وحمزة مرسي، وشفيق سليم، وفؤاد رجب، وفاروق ضيف، وفكري خليل، والدكتور أحمد جمعة وغيرهم، حملنا منهم الأمانة، وكان المستشار المرحوم حمدان فهمى خلال تلك الفترة التي عملنا فيها سويا قريبا لي ومثالا للقاضي الذى يتسم بالنزاهة والعلم والفكر وتحقيق العدالة والمساواة، وكان مثالا للورع والتقوى والعفَّة ودماثة الخلق الرفيع والصفاء والنقاء والهدوء النفسي في تناول الأفكار القانونية فضلا عما كان يتصف به من الحكمة البالغة "ويختتم الدكتور محمد خفاجي رثائه " في عام 2017 كنت في زيارة للمحكمة الدستورية العليا للمستشارين الجليلين الفقيهين المستشار الدكتور عادل عمر شريف، والمستشار الدكتور رجب عبد الحكيم سليم، نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان يحدوني الأمل في رؤية المستشار حمدان فهمى الذى تصادف مغادرته للشقيقة دولة الكويت، للعمل مستشارا قانونيا لمجلس الأمة لمدة عام، وذلك بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 2212 لسنة 2017، بالموافقة على إعارته، وكأن القدر أراد أن أودعه في رثائي به في أصعب اللحظات، فالموت يظل الأقسى والأصعب والأفجَع على النفسِ البشرية، ولا يبقى سوى تذكُر الذكريات التي كانت تجمعنا معهُم والدعاء لهم وقد فارقوا الحياة، فأقسى فراق يعيشه الإنسان هو فراق الأصدقاء والزملاء، وهو الأكثر ألمًا في الحياة، رحم الله الفقيد بما قدم لدينه ووطنه وأسكنه فسيح جناته "