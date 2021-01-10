إغلاق محور شبرا بنها الحر في الاتجاهين بسبب الشبورة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، بإشراف، اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للمرور، محور شبرا بنها الحر في الاتجاهين أمام حركة السيارات بسبب الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.ويستمر الإغلاق لحين تلاشى الشبورة الكثيفة وتحسن مستوى الرؤية بما يحول دون وقع الحوادث،وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.