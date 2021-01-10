الهند تسجل 18645 إصابة و201 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 18 ألفا و645 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و450 ألفا و284 حالة.ونقلت صحيفة هندوستان تايمز، عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 201 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 150 ألفا و999 حالة.