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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 90 مليونا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:32 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في أنحاء العالم يقترب من 90 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 89 مليونا و611 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 50 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و926 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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