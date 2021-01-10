الصين تطلب تأجيل سباق الجائزة الكبرى في «فورمولا 1»

ذكر موقع "موتورسبورت" على الإنترنت أن منظمي سباق جائزة الصين الكبرى ببطولة "فورمولا 1" للسيارات، طلبوا تأجيل سباق شنغهاي من أبريل إلى موعد لاحق خلال موسم 2021.ونقل الموقع عن يي بين يانغ، مدير الشركة المسؤولة عن تنظيم السباق، "نحن نتواصل مع مسؤولي فورمولا 1 في اجتماع عبر الهاتف تقريبا كل أسبوع، ورغم إعلان جدول السباقات أعتقد أنه من غير المؤكد بشكل كبير أن سباق "فورمولا 1" سيقام خلال النصف الأول من العام في أبريل، ونحن نأمل في استبدال موعد السباق بموعد في النصف الثاني من العام، ولقد تقدمنا بطلب رسمي ونحن نتمنى التأجيل للنصف الثاني".وكان لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن، قد قال الأسبوع الماضي إنه تم التوصل لاتفاق لتأجيل سباق أستراليا، على أن تستضيف البحرين السباق الافتتاحي للموسم في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وألغيت العديد من سباقات العام الماضي بسبب الفيروس، وكان من المفترض إقامة 22 سباقا قبل أن يتقلص العدد إلى 17 سباقا في أوروبا والشرق الأوسط، واستضافت بعض الحلبات ومنها البحرين سباقين.وأعلن مسؤولو "فورمولا" جدول سباقات 2021 في نوفمبر بوجود 23 سباقا، بينما يبلغ الرقم القياسي حتى الآن في موسم واحد 22 سباقا.