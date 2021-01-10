69 إصابة بكورونا في الصين معظمها في إقليم خبي

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 33 في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 21 إصابة من الإصابات الجديدة لوافدين من الخارج، وكانت معظم الإصابات المحلية في إقليم خبي الذي سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية، ويحيط الإقليم بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، انخفاضا من 38 في اليوم السابق،ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87433، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.