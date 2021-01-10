ناخبو قرغيزستان يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد

يتجه مواطنو قيرغيزستان، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة.ويحق لأكثر من 3.5 مليون ناخب التصويت في الانتخابات في قرغيزستان، ويتنافس 17 مرشحا على المنصب.ومن المتوقع أن يحصل الرئيس بالوكالة سادير جاباروف، والذي تولى مقاليد السلطة في أعقاب الفوضى التي أعقبت الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها في 4 أكتوبر، على عدد كبير من الأصوات.