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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 11 وإصابة 18 في انهيارين أرضيين بإندونيسيا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:13 ص
انهيار أرضي
انهيار أرضي
وكالات
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قال المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن انهيارين أرضيين نتيجة الأمطار الغزيرة في غرب البلاد أسفرا عن مقتل 11 وإصابة 18 آخرين.

وقال متحدث باسم المجلس إن الانهيارين وقعا في جاوة الغربية، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا أمس السبت، مضيفا أن "الانهيار الأرضي الأول نتج عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة. وقع الانهيار الأرضي الذي تلاه بينما كان الضباط لا يزالون يقومون بإجلاء الضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول".

وأشار إلى أن حصيلة القتلى كانت أولية حتى صباح اليوم الأحد، وقال إن الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل جهود الإنقاذ.

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