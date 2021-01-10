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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. كندا تفرض حظر تجول في كيبك لمكافحة كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:04 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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دخل حظر تجول حيز التنفيذ في مقاطعة كيبك بكندا، مساء السبت، سعيا لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في إجراء غير مسبوق في كندا على صعيد مقاطعة كاملة منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

وكان من الممكن مشاهدة بعض المارة والسيارات في وسط مدينة مونتريال، بعيد بدء تطبيق حظر التجول في الساعة 20:00 "1:00 بتوقيت جرينتش" الأحد، فيما كانت سيارات شرطة تقوم بدوريات وتكشف على الأوراق بشكل عشوائي.

وكان المرفأ القديم والحي القديم في وسط المدينة مقفرين، في حين يشهدان عادة إقبالا كبيرا من السياح، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وخرج البعض في نزهة مع كلابهم، عملا بأحد الاستثناءات النادرة التي سمحت بها السلطات، وكتب جهاز الأمن في كيبك في تغريدة: "بالرغم من بعض الحوادث، نلاحظ تعاونا ممتازا من السكان في احترام حظر التجول".

وتظاهر بضع عشرات الأشخاص في مونتريال وكيبيك عموما، وقامت الشرطة ببعض التوقيفات، بحسب إذاعة كندا، ويسري حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وسيستمر أربعة أسابيع حتى الثامن من فبراير في المحافظة الفرانكوفونية البالغ عدد سكانها 8،5 ملايين نسمة، وهي الأكثر تأثرا بالوباء، ويتعرض المخالفون لغرامات تتراوح بين ألف وستة آلاف دولار كندي (640 إلى 3838 يورو).

وأوضح رئيس وزراء كيبك فرنسوا لوغو في رسالة على موقع التواصل "فيسبوك ":"السبب الرئيسي لحظر تجول هو منع التجمعات حتى أصغرها، إن مجموع المخالفات الصغيرة للقواعد هو الذي يغذي الفيروس، وتابع "إننا بحاجة إلى مجهود جماعي من قبل الجميع لمدة شهر"، مشددا على ضرورة "حماية الأشخاص البالغة أعمارهم 65 عاما وما فوق المعرضين للخطر".

ويؤيد 70% من سكان كيبك حظر التجول، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد كروب بين 6 و8 يناير وشمل ألف شخص، ووتحظر المقاطعة التجمعات الخاصة في المنازل منذ أكتوبر، ولم تسمح القيود الجديدة المفروضة منذ الخريف ومن ضمنها شبه حجر منزلي سار منذ 25 ديسمبر الماضي باحتواء الموجة الثانية من الوباء، وأحصت كيبك السبت 3127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، متخطية لأول مرة عتبة ثلاثة آلاف إصابة يومية، و41 وفاة.

ووصلت الحصيلة الوطنية على مستوى كندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، 652،473 إصابة و16833 وفاة.

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