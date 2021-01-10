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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021

الأحد 10/يناير/2021 - 08:04 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا  مائلا للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما أنه من المتوقع أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، وباردا  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

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