تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا مائلا للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما أنه من المتوقع أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، وباردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 21درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 21درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 26درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 28درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26