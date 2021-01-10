الاعتداء على معلم تركي بالسجن لاعتراضه على منعه من الكتب (صورة)

تعرض معلم تركي معتقل يدعى محمد درسولو، للاعتداء باللكمات والركلات في أحد سجون تركيا، لاعتصامه بداخل سجن بولو المغلق شمال تركيا، وفقا لما نشرته جريدة زمان التركية.وقرر المعلم المعتقل الاعتصام اعتراضا على منعه من حقوقه في استخدام الكتب وتلقي الرسائل، والذي كان معلما للتكنولوجيا والتصميم في مدرسة "تشارميق ألابوغداي" الابتدائية في ولاية ديار بكر، وتم فصله تعسفيًا من عمله بموجب مرسوم قانون خلال حالة الطوارئ، وتم اعتقاله في سجن بولو المغلق.و قد حُرم "درسولو" من حقه في الحصول على الكتب والرسائل داخل السجن، فقرر الاعتصام مع آخرين ولكنه تعرضه للاعتداء من حراس السجن، ووقالت زهرة درسولو عن الاعتداء الذي تعرض له شقيقها في السجن:" بالأمس، تعرض أخي محمد، وزميلاه دينيز شاه، وإلهان كايا للاعتداء أثناء اعتصامهم لأن حقوقهم في الحصول على الكتب والخطابات سلبت منهم، وتم الاعتداء عليهما باللكمات والركلات".ويشهد سجن بولو العديد من الممارسات التعسفية وانتهاكات الحقوق، ويتم حرمان المعتقلين من حقوق قراءة الكتب ولا يتم تسليم الرسائل إليهم لفترة طويلة ولا يستخدمون الهاتف، وفي ظل منعهم من لقاء أقاربهم بسبب فيروس كورونا.