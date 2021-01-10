محاولات لعزل ترامب من منصبه

يحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقف محاولة الديمقراطيين عزله عن منصبه خلال الأيام المقبلة، حسبما قالت صحيفة "واشنطن بوست".وتأتي محاولات الديمقراطيين في عزل ترامب بعد أحداث اقتحام مقر الكونجرس الأخيرة من قبل أنصار ترامب، ما أسفر حينها عن مقتل 5 وإصابة العشرات.ووفقا لـ"واشنطن بوست" فإن ترامب وبعض الجمهوريين في الكونجرس، حاولوا تعطيل محاولات الديمقراطيين لعزله بناء على التعديل الـ25 للدستور.وأضافت الصحيفة أن ترامب وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر طالبوا من الجمهوريين بإصدار بيانات أو نشر تغريدات على موقع "تويتر" تؤكد إدانة هذه الخطوة" خطوة العزل"، حسبما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.فيما دعت مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين صادقوا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالفعل في رسالة كتبوها له إلى تجنب إجراءات العزل.يأتي هذا فيما لوح نائب الرئيس مايك بنس، باحتمال العزل بناء على التعديل الـ25 من الدستور، واشترط بنس لعزل ترامب، تصرف الأخير بـ"عدم استقرار أكثر".