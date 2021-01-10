اليونان تبحث اتفاقية تمديد المياه الإقليمية فى بحر إيجه

بحث البرلمان اليوناني مشروع قانون «تمديد المياه الإقليمية اليونانية إلى 12 ميلًا في بحر إيجه»، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل، على أن يناقش البرلمان مشروع القانون مجددًا يوم الأربعاء، ثم الجلسة النهاية يوم التاسع عشر من يناير الجاري، وفقًا لما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.جدير بالذكر، أن هذا المشروع قالت عنه تركيا إنه سيكون سببًا للحرب؛ لأنه سيجعل المرور على بحر إيجه مستحيلًا دون العبور إلى الأراضي اليونانية.يأتي هذا في الوقت الذي ازدادت فيه التوترات بين البلدين«تركيا واليونان»؛ بسبب تنقيب الأولى المتزايد في شرق المتوسط.