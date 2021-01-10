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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد فشله في الخلافة الإسلامية.. أردوغان يبحث عن موطئ في بنجلاديش

الأحد 10/يناير/2021 - 07:34 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت صحيفة "أوراسيان تايمز" الهندية، أن الرئيس التركب رجب طيب أردوغان، يبحث عن موطيء قدم في بنجلاديش، لاسيما مع افتتاح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغل، مجمع السفارة التركية الذي تم بنائه حديثًا.

وفقًا للدكتورة ياثارث كاتشيار، باحث مشارك في مؤسسة فيفيكاناندا الدولية، فإن الخلاف المتزايد في علاقات تركيا مع الغرب والقتال المستمر على صدارة العالم الإسلامي قد أبعد تركيا عن حليفها التقليدي الغرب والدول الإسلامية المجاورة، مضيفة أنه من منطلق هذا السيناريو تسعى تركيا لمد نفوذها إلى مناطق ذات ثقل تاريخي أقل مثل آسيا.

وتابعت الصحيفة الهندية، إن تدهور العلاقات بين الهند وتركيا، حول أنقرة إلى بنجلادش الجار الشرقي للهند من أجل كسب موطئ قدم في جنوب آسيا، كما تناقش تركيا وبنجلاديش أيضًا سبل تعزيز التعاون الدفاعي.

وأردفت الصحيفة:" خلال زيارته التي استمرت يومين إلى دكا، افتتح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مجمع السفارة التركية المشيد حديثًا وناقش القضايا الثنائية والإقليمية، وقال جاويش أوغلو: "بنجلاديش هي أحد الشركاء الرئيسيين لتركيا في مبادرة آسيا الجديدة "، باقتصادها النابض بالحياة وسكانها الشباب"، والتقى بنظيره البنجلاديشي عبد المؤمن ورئيس الوزراء الشيخة حسينة، وأعرب الوزير التركي عن اهتمام أنقرة بإقامة علاقات قوية مع بنجلاديش، وقال إن تركيا ستفعل "كل ما هو مطلوب لتعزيز التجارة الثنائية".

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" اليومية الهندية، أن الوزير التركي أكد أن بلاده تنتج معدات عسكرية من الطراز العالمي لصاحل بنجلاديش ولا تفرض شروطًا كثيرة على المبيعات، فضلا عن ان بنجلاديش تريد تنويع مصادر مشترياتها الدفاعية".

ففي عام 2013، استلمت دكا، المدرعة الخفيفة "Otokar Cobra" من تركيا وقدمت أيضًا طلبًا لشراء 680 مركبة مدرعة خفيفة في عام 2017 بقيمة 1 مليار دولار، وفي عام 2019، قامت شركة تركية "روكيتسان " بتأمين طلبية لقاذفات صواريخ متعددة متوسطة المدى.

و تشترك تركيا وبنجلاديش في علاقات ودية منذ أن اعترفت أنقرة ببنجلاديش في عام 1974، ومع ذلك توترت العلاقات بعد عام 2012 بعد إدانة أنقرة لمحكمة الجرائم الدولية في (بنجلاديش) التي أدانت وأعدمت قادة الجماعة الإسلامية لارتكابهم جرائم حرب خلال تحرير بنجلاديش عام 1971 حرب.

و تعد بنغلاديش ثاني أكبر شريك تجاري مع تركيا بعد الهند، ومع ذلك، توترت العلاقات بين الهند وتركيا في السنوات الأخيرة، وفي الذكرى السنوية الأولى لإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير في الهند، انتقدت تركيا نيودلهي، قائلة إن هذه الخطوة لم تجلب السلام.

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