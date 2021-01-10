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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد خسائر المقاطعة العربية.. موقع فرنسي: أردوغان سيعيد ضبط سياساته

الأحد 10/يناير/2021 - 07:22 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال موقع إذاعة فرنسا الدولية، أن أزمة الصادرات التركية الأخيرة إثر فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية باهظة على واردات الحديد والصلب التركية، سوف تدفع الريس التركي رجب طيب أردوغان إلى تغيير سياساته الخارجية التي تسببت له في العزل الدولية.

وتابع الموقع الفرنسي، أن المصدرون الأتراك أصبحوا ضحايا جانبية للسياسة الخارجية العدوانية للرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أثار سعي أنقرة لممارسة نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا،رد فعل قوي من السعودية ومصر، ولكن التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تدفعها تركيا يمكن أن تكون الدافع لإعادة ضبط الدبلوماسية.

فيما قال علي إرين، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الغلايات التركية، إن العلاقات مع السعودية ومصر باتت ضعيفة، بسبب سياسات أردوغان، وتابع: "انتقلنا قليلًا إلى الشرق إلى إندونيسيا، على سبيل المثال، وإلى بنجلاديش.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن المقاطعة التجارية من قبل السعودية أضرت بصناعة المنسوجات الضخمة في تركيا، والتي تزود العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى، حيث اتحدت الرياض والقاهرة ضد جهود أنقرة المتزايدة لتوسيع النفوذ التركي عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتابع لقد افتتحت تركيا في عهد أردوغان عدة سفارات جديدة في جميع أنحاء إفريقيا على أمل الاستفادة من أسواق القارة، لكن االرياض أحبطت الآن جهود تركيا لاختراق أسواق شمال إفريقيا.

فيما يقول إمري كاليكان أكاديمي جامعة أكسفورد: "تريد تركيا أن تكون لاعبًا اقتصاديًا في المنطقة، فيما وجهت الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير العام الماضي، الحليف المقرب للرئيس التركي أردوغان، ضربة أخرى للجهود الدبلوماسية التركية.

و أضاف: "لذلك تأمل تركيا من خلال الاقتراب من المملكة العربية السعودية أن يساعد ذلك الاقتصاد على التعافي مرة أخرى، فقد كانت تقاطع البضائع والمنتجات التركية لمدة عام تقريبًا".

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