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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استعراض السيسى استخدامات القمر الصناعى «طيبة-1» يتصدر اهتمامات الصحف

الأحد 10/يناير/2021 - 08:03 ص
السيسى
السيسى
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اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات التي جاء على رأسها استعراض الرئيس السيسي تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الاداري للدولة، وتصريحات وزارة التربية والتعليم حول امتحانات الثانوية العامة وأنها لن تجرى من المنازل، ورفع معاش أطباء شهداء كورونا إلى 6480 جنيها، وإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بصلابة الاقتصاد المصري، وأن معدلات النمو قفزت ل5.8%.

وقالت صحيفة الأهرام، تحت عنوان "استغلال تطبيقات القمر الصناعي طيبة-1 لدعم التنمية الشاملة" - "الرئيس يستعرض تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الاداري للدولة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة-1 لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، خاصةً ما يتعلق بشبكات التراسل الحكومية الجاري تنفيذها لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، ارتباطًا لتطبيق النظم الحديثة للعمل الحكومي وتمهيدًا للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي سيعزز كذلك من دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر باستخدام الأساليب العلمية الدقيقة ذات التكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء عبد الحميد مصطفى مدير الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة، واللواء محمد البشاري مساعد مدير إدارة الإشارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع استعرض "منظومة شبكة الاتصالات الفضائية الخاصة بالدولة، والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي "طيبة-1".

فيما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "التعليم: امتحانات الثانوية العامة لن تجرى من المنازل" إن وزارة التربية والتعليم أكدت أن امتحانات الثانوية العامة لن تجري من المنزل بأي حال من الأحوال وسوف تعقد إليكترونيا على التابلت في المدارس.

وأشارت الوزارة إلى وجود إمكان لتأجيل الامتحانات مثل العام الماضي لتبدأ في يوليو القادم بدلا من يونيو وذلك إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وشددت على أنها تعمل وفق خطة تراعي في المقام الأول صحة الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا.

أما صحيفة "الأخبار" قالت تحت عنوان "رفع معاش أطباء شهداء كورونا إلى 6480 جنيها"، إن هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات حددت قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا.

وأكد رئيس الهيئة اللواء جمال عوض، أن الحد الأقصى لمعاش الشهداء 5600 جنيه خلال العام الماضي، في حين سيصبح خلال العام الجاري 6480 جنيها.

وأشار إلى أنه بعد صدور قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية في 30 مايو الماضى وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل بما يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات، بالتالي لا حاجة إلى أي تعديل تشريعي وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار "إصابة عمل".

فيما قالت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية تشيد بصلابة الاقتصاد المصري"، "معدلات النمو تقفز ل5.8 % والقطاع الخاص يقود قاطرة التنمية"، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو.

ولفت معيط إلى توقعات البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر بعنوان: "الآفاق الاقتصادية العالمية" باستمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة "كورونا" خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى تقفز إلى 5.8% خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

وأضاف الوزير، أن التوقعات الإيجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولى، على ضوء الآثار السلبية التى يعانيها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصرى، بما اكتسبه من مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤية ثاقبة وقرار جريء، وساندها الشعب المصرى العظيم بوعى وطنى، فى تجربة حضارية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

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