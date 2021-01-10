رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

الأحد 10/يناير/2021 - 06:49 ص
مواقع التراث العالمى
مواقع التراث العالمى المهددة
أ ش أ
طباعة
يواجه المشرفون على مواقع التراث الثقافى فى جميع أنحاء العالم العديد من الصعوبات والظروف المهنية الصعبة فى ظل تفشى جائحة " كورونا " المستجد ( كوفيد – 19)، الذى بات كعالم مظلم يخنق الملايين حول العالم.

وبدأت العديد من المواقع الأثرية ذات الأهمية الكبرى التعرض للتدمير بالفعل جنبا إلى جنب المشاكل التأمينية والأمنية ونفص فى التمويل.. فقد كشفت دراسة أجرتها صحيفة "الفن" الشهرية على شبكة الإنترنت، المعنية بالحركة الإبداعية والفعاليات الثقافية حول العالم، تعرض المواقع الثقافية والأثرية ليس فقط لمشاكل الإغلاق وتسريح العمالة، فضلا عن أعمال النهب والسلب، بل لتداعى أعمال الصيانة والترميم فى هذة العديد المراكز الثقافية والفنية حول العالم.

وسلطت الدراسة الضوء على قيام بعض المنظمات الدولية بصياغة خطط عمل لمساعدة مديرى المواقع التراثية لتمكينهم من التعامل مع تداعيات فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد -19).. لذلك، قام " التحالف الدولى لحماية التراث فى مناطق الصراع"، (Aliph)، على سبيل المثال، بتخصيص مليونى دولار فى هيئة منح طارئة لأكثر من كيان ثقافى وفن فى 34 دولة.

وكان من بني المستفيدين، وكلاء مثل البعثة الثقافية فى مدينة "ديجينى"، التى تقع على نهر النيجر فى مالى، الذين كانوا بحاجة إلى مساعدات طارئة لمنع لترميم عوامل التعرية بسبب هطول الأمطار الغيرزة فى موقع "ديجينى دجينو" الأثرى.. فعندما ضرب الوباء مالى الربيع الماضى، توقفت جميع الأعمال فى الموقع، الذى شهد مجتمعا متطورا قبل الإسلام يعود تاريخه إلى 250 قبل الميلاد.

وتم تخصيص منحة بقيمة 11،114 دولار للرواتب وتوفير الحماية الصحية الجديدة للمكافحة فيرو"كورونا" المستجد للعمال، والمجندين لعزيز بناء الحواجز الحجرية وبناء السدود الجديدة فى المنطقة.

وفى صنعاء، وجه " التحالف الدولى لحماية التراث فى مناطق الصراع"، (Aliph) بتخصيص منحة قدرها 14،950 دولارًا أمريكيًا لصالح توفير معدات الحماية وغيرها من أشكال الدعم، حتى يتمكن 65 موظفا فى دار المخطوطات اليمنية من العودة إلى للعمل للحافظ على الوثائق القديمة.

كما وجهت العديد من المنح الأخرى فى من قبل الإتحاد إلى كل من ليبيا للسماح بالعمل عن بعد للعديد من موظفى المنشأت الثقافية بعد خضوعهم لدورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت فى ظل جائحة "كورونا".. بالإضافة إلى توفير 10،000 دولار للمتحف الفلسطينى فى مدينة "بير زيت" بالضفة الغربية لتحديث موقعه الإلكترونى على شبكة الإنترنت، فضلا عن إنشاء بوابة للتجارة الإلكترونية بروابط أفضل مع العروض الحرفية من قبل الحرفيين المحليين.

كما ساعد " التحالف الدولى لحماية التراث فى مناطق الصراع"،(Aliph)، بالتنسيق مع"متحف اللوفر" الفرنسى العريق و"مؤسسة سيمشسونيان"، فى ترتيب تدريب رقمى للعاملين فى إعادة تأهيل متحف الموصل المحاصر مرارًا وتكرارًا في العراق، والذي أعيد افتتاحه في أواخر نوفمبر الماضى.

وفى غضون ذلك، أنشأ الصندوق العالمى للآثار (WMF) صندوق إغاثة بقيمة 160 ألف دولار للمساعدة في تغطية رواتب الأشخاص الذين طردهم الوباء من العمل في مواقع مختلفة، وفقًا لما قاله " بينيديكت دي مونتلاور"، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ( WMF ).. وكان من بينه 41 كرديا نازحا فى قلعة " أربيل" فى العراق، حيث تم تعليق العمل فى الفترة من 11 مارس إلى 2 مايو الماضي إستجابة للوباء.. ولم تقتصر تداعيات جائحة فيروس"كورونا" المستجد على العاملين فى المؤسسات الثقافية والفنية حول العالم فقط، بل إمتد لإعاقة بعض الجهود المبذولة لدفع جهود إعادة التأهيل والحفظ فى بيروت عقب إنفجار المرفأ، والذى عصف بالعديد من الأحياء فى أغسطس الماضى.

موضوعات متعلقة

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ«الممثل السكران»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إصابة طبيب وشقيقه ووالده بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

ارتفاع مستويات حبوب اللقاح بالجو يسهم فى آلام الحوض

وفاة المخرج البريطانى مايكل أبتيد عن عمر ناهز 79 عامًا

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»

افتتاح معرض وكأنها القاهرة للفنان عمر الفيومى.. اليوم