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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة المخرج البريطانى مايكل أبتيد عن عمر ناهز 79 عامًا

الأحد 10/يناير/2021 - 06:44 ص
مايكل أبتيد
مايكل أبتيد
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فقدت الأوساط السينمائية البريطانية واحدًا من أبرز مخرجي الشاشة الفضية، فقد توفى المخرج والمخرج الوثائقي «مايكل أبتيد»، بعد حياة حافلة بالإبداع عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

بدأ «أبتيد»، مشواره الفني المتميز في الستينات على الشاشة الصغيرة، وفي عام 1964، ساعد المخرج الراحل في تنمية مهارات 14 طفلًا في السابعة من عمرهم على تطوير قدراتهم الفنية في مجال الفن والتصوير في ورشة فنية خاصة به ليصبحوا نواه لمبدعي المستقبل.

في السبعينيات، أخرج المخرج الراحل فيلمًا دراميًا عن الحرب العالمية الثانية، بطولة النجم «أوليفر ريد» والممثلة الأمريكية جيلندا جاسكون، ليحصل الفيلم على سبع جوائز أسكار، بينهم جائزة أوسكار أفضل مخرج.

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