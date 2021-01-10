غلق طريق بلبيس الصحراوى بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق بلبيس الصحراوي أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين وتجنبًا لتعرضهم للخطر.وفي وقت سابق، أعلنت المرور غلق طريق الفيوم أمام حركة السيارات لوجود شبورة وانعدام الرؤية، كما تم إغلاق طريقي الإسماعلية والعلمين.وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.