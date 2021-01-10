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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 04:58 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68664 حالة.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1125.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا بلغ 16 حالة حتى يوم الجمعة، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس في البلاد 50409 بعد تعافي 1085 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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