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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونيسف تدين مقتل 15 شخصا فى هجوم الكاميرون الانتحارى

الأحد 10/يناير/2021 - 04:45 ص
هجوم الكاميرون الانتحارى
هجوم الكاميرون الانتحارى
وكالات
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قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، بينهم أطفال، في هجوم انتحاري في بلدة موزوجو شمالي الكاميرون، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت المنظمة في بيان إدانة الهجوم الذي وقع يوم الجمعة إن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما قتلوا، وستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاما أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت مديرة اليونيسف، هنريتا فور، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الهجمات ضد المدنيين في أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي من الكاميرون.

وتعاني الكاميرون من الاضطرابات والهجمات على المدنيين منذ أن أعلنت المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في أواخر عام 2016 عن رغبتهما في الانفصال وتشكيل دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

ويشكو المتحدثون باللغة الإنجليزية منذ فترات طويلة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية وكذلك من تلقي تمويل حكومي أقل في الكاميرون، التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الفرنسية.

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