أبل تعلق «بارلير» من متجر تطبيقاتها
الأحد 10/يناير/2021 - 04:42 ص
وكالاتطباعة
علقت شركة أبل تطبيق بارلير من متجر تطبيقاتها قائلة إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ
التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" منحت أبل الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.
وقالت مُصنِع آيفون في بيان "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات".
التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" منحت أبل الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.
وقالت مُصنِع آيفون في بيان "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات".