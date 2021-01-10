أبل تعلق «بارلير» من متجر تطبيقاتها

علقت شركة أبل تطبيق بارلير من متجر تطبيقاتها قائلة إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذالتدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" منحت أبل الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.وقالت مُصنِع آيفون في بيان "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات".