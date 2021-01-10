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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إغلاق طرق الفيوم والإسماعيلية والعلمين أمام حركة السيارات بسبب الشبورة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:17 ص
إغلاق طرق بسبب الشبورة
إغلاق طرق بسبب الشبورة
مريم جبل
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن أنه تم غلق طريق الفيوم أمام حركة السيارات لوجود شبورة وانعدام الرؤية، كما تم إغلاق طريقي الإسماعلية والعلمين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

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