إغلاق طرق الفيوم والإسماعيلية والعلمين أمام حركة السيارات بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن أنه تم غلق طريق الفيوم أمام حركة السيارات لوجود شبورة وانعدام الرؤية، كما تم إغلاق طريقي الإسماعلية والعلمين.وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.