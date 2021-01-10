الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر خلاله شاب "معاق ذهنيًا" موثوقًا بشجرة تحت عنوان "شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور من 15 سنة".وبالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص المعاقين ذهنيًا، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، ومقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وناشد المصور الجهات المعنية باتخاذ اللازم وإيداع المجنى عليه داخل دار رعاية اجتماعية.وباستدعاء والدة المجنى عليه (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بهجر زوجها لها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاق ذهنيًا"، وتصطحب نجلها معها للأرض التى تعمل على زراعتها، ومن ثم تقوم بتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعودة به إلى المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.