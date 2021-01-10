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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هادى الجيار.. ملك الأدوار الهادئة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:16 ص
هادى الجيا
هادى الجيا
حسين الجندي
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خطف الموت أحد نجوم الفن وهو الفنان هادي الجيار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليفجع هذا الخبر كل محبي الراحل الذين عشقوا أعماله الكبيرة وخاصة في الدراما التليفزيونية التي قدم فيها هادي الجيار ما يقرب من 120 عملًا تليفزيونيًا أبدع فيهم ليصبح ملك الأداء والأدوار الهادئة.

حياة بسيطة عاشها الجيار وسط محبيه مقدما لهم أعمالا تحترم عقولهم ورغم قلة أعماله السينمائية؛ إلا أنه عوض ذلك بأعمال تليفزيونية قد حققت نجاحا كبيرا وتركت بصمة في عقول كل من شاهدها من بينها مسلسل "العصيان" ومسلسل "الأسطورة" ومسلسل "المال والبنون" وغيرها من الأعمال الكبيرة.

"الجيار" هو ممثل مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، لمع اسمه في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، كما ظهر في المسلسلات التلفزيونية منها، "الراية البيضاء"، و"أبناء ولكن"، و"النوارس والصقور"، و"الوجه الآخر"، و"سادسهم الشيطان"، و"ثورة الحريم"، وغيرها.

وحصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية "مدرسة المشاغبين" بدور "لطفي"، ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما، كما حققه في التليفزيون حيث قدم للسينما ما يقرب من 15 فيلمًا.

وتوفي هادي الجيار عن عمر يناهز 71 عاما بعد إصابته بالفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ودخل المستشفى منذ ما يقرب من ثلاثة أيام خضع فيها إلى جهاز التنفس الصناعي ولكن قدر الله قد لحق به ليصدم الخبر جمهوره.

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