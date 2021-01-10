موعد جنازة هادى الجيار ومكان دفنه

كشف عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد جنازة ومكان دفن الفنان القدير هادي الجيار، والذي توفي منذ قليل إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال عزوز عادل، عبر تصريحات خاصة لـ"الدستور" اليوم الأحد: "صلاة الجنازة على الفنان هادي الجيار ظهر اليوم الأحد ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر".وكان قد دخل الفنان هادي الجيار المستشفى منذ ثلاث أيام عقب الإصابة بفيروس كورونا، حيث تواجد بمستشفى الهرم لأيام قليلة مما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي وهو ما لم يستجب له الفنان الراحل.