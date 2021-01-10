العثور على أشلاء بشرية فى موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

ذكرت الشرطة الأحد أنه عثِر على حطام وأجزاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينج 737-500 التابعة لشركة سريويجاوا قبالة اندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة "ميرو" التلفزيونية، "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث"، مشيرا الى ان الشرطة "تعمل على تحديد هويات" الضحايا.