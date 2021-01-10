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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيان غربى يستنكر اعتقال الصين لنشطاء فى هونج كونج

الأحد 10/يناير/2021 - 03:02 ص
اعتقال الصين لنشطاء
اعتقال الصين لنشطاء
وكالات
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استنكرت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا حملة اعتقالات أطلقتها السلطات الصينية بحق نشطاء وسياسيين معارضين في هونج كونج.

وأعربت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر أمس السبت عن وزراء خارجيتها، عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات التي قيل إنها طالت 55 سياسيًا وناشطًا بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي تبنته الحكومة الصينية العام الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وشدد البيان الرباعي المنشور على موقع الخارجية البريطانية على أن القانون المذكور يمثل «خرقًا واضحًا» للإعلان الصيني البريطاني المشترك حول هونج كونج، ويضر بصيغة «دولة واحدة- نظامان اثنان».

واتهم البيان السلطات الصينية باستغلال هذا القانون لقمع المعارضين السياسيين، مضيفًا أن هذا السلوك «يقوض حقوق وحريات» سكان المستعمرة البريطانية السابقة.

ودعا البيان الرباعي سلطات هونج كونج والحكومة المركزية الصينية إلى «احترام الحقوق والحريات المكفلة قانونيًا لسكان هونج كونج دون وجود مخاوف من اعتقالات واحتجازات».

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