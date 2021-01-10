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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولتون: على ترامب الاستقالة

الأحد 10/يناير/2021 - 07:42 ص
جون بولتون
جون بولتون
وكالات
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اعتبر المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستقالة من منصبه أو قضاء الأيام الـ12 المتبقية من ولايته لاعبا للجولف.

وقال بولتون، في حديث لشبكة "CNN": "أعتقد أن عليه تقديم الاستقالة، لكن لا حظوظ لحصول ذلك على الإطلاق".

وأشار إلى أنه لا يتوقع أن يتمكن الداعون إلى تطبيق التعديل الـ25 للدستور أو إطلاق عملية العزل، من إثبات أن اتباع أي من هذين النهجين سيكون أفضل للبلاد، من ترك الأمور كما هي عليه الآن خلال الأيام الـ12 المتبقية من ولاية ترامب.

وتابع المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي ألف كتابا ونشره مؤخرا، وجه فيه للرئيس الحالي العديد من الانتقادات: "أعتقد أننا جميعا سنكون في حال أفضل إذا ركب هو الرحلة رقم واحد وتوجه إلى فلوريدا لقضاء تلك الأيام الـ12 لاعبا للجولف".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونجرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.

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