رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زيدان: كان يجب تأجيل مباراة أوساسونا بسبب الثلوج

الأحد 10/يناير/2021 - 02:53 ص
زيدان
زيدان
وكالات
طباعة
قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إنه كان يجب تأجيل مباراته أمام أوساسونا؛ بسبب تساقط الثلوج في أرضية الملعب، بينما اكتفى حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع صاحب المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تعطلت رحلة طيران ريال مدريد لأربع ساعات بسبب عاصفة ثلجية، واضطر النادي إلى السفر بشكل مبكر ليوم واحد عن الموعد المخطط، واستمرت معاناة الفريق مع تساقط الثلوج خلال اللقاء، ولم يسدد أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول.

وقال زيدان غاضبًا للصحفيين: «هذه لم تكن مباراة كرة القدم وكان يجب تأجيلها، واجهنا صعوبات في الظروف والرحلة وفعلنا ما نستطيع فعله داخل الملعب، لكن شعورنا الآن أنها لم تكن مباراة مناسبة».

وبهذا التعادل، أهدر ريال فرصة تصدر الدوري على حساب أتليتيكو مدريد الذي تأجلت مباراته أمام أتليتيك بيلباو بسبب عاصفة ثلجية.

وشعر زيدان أن معاملة الفرق لم تكن عادلة، خاصة منذ أن اضطر ناديه إلى قطع رحلة صعبة لخوض المباراة.

وقال: «هذا بات من الماضي، والآن لا نعرف ماذا سنفعل أو متى سنعود، تتعلق أكبر مشاكلي بالمباراة، الظروف لم تكن مناسبة، أعرف أني أكرر كلماتي لكن هذا هو الحال».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة طبيب وشقيقه ووالده بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ«الممثل السكران»

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الساحر ميسى يخرج بعدة أرقام قياسية من مواجهة غرناطة

زيدان: كان يجب تأجيل مباراة أوساسونا بسبب الثلوج

إيلون موسك يتخلص من ممتلكاته من أجل استعمار المريخ

مانشستر يونايتد يبلغ دور الـ -٣٢ لكأس إنجلترا بفوزه على واتفورد بهدف

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»

افتتاح معرض وكأنها القاهرة للفنان عمر الفيومى.. اليوم