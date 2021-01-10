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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم

الأحد 10/يناير/2021 - 02:58 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية بعد أن هدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، بطرد المفتشين الدوليين ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في رده على تصريحات فراهاني، قال بومبيو إن "النظام الإيراني يستخدم من جديد برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي"، مضيفا أنه "لا ينبغي السماح للدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى".

وأشار إلى أن "التزامات إيران ضمن معاهدة منع الانتشار النووي تفرض عليها السماح بتواجد مفتشي وكالة الطاقة الذرية".

وكان فراهاني أكد أنه سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ21 من فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.

ولفت إلى أن هذا القرار سينفذ في فبراير المقبل، في حال "عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران"، مؤكدا أن "هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه".

جدير بالذكر أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية، التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.

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