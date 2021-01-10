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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مشرعون جمهوريون يطالبون بايدن بإقناع بيلوسى للتراجع عن مساعى عزل ترامب

الأحد 10/يناير/2021 - 03:15 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أفادت وكالة "بلومبيرج" بأن مجموعة من المشرعين الجمهوريين الأمريكيين طلبت من الرئيس المنتخب جو بايدن بإقناع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتراجع عن مساعي عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الذين صوتوا لقبول فوز بايدن بالهيئة الانتخابية، طلبت من الأخير إقناع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتراجع عن عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، بسبب اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصريه في العاصمة واشنطن في السادس من يناير الحالي.

وحذر المشرعون بقيادة النائب كين باك في رسالة إلى بايدن، من أن "مساءلة ترامب ستؤجج مؤيديه من جديد وتضر بجهود بايدن لتوحيد البلاد".

وكتبوا في رسالتهم: "بروح الشفاء والإخلاص لدستورنا، نطلب منك رسميا أن تطلب من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التوقف عن جهودها لعزل الرئيس دونالد جيه ترامب للمرة الثانية".

وهددت بيلوسي بالسماح ببدء إجراءات العزل في أقرب وقت، ما لم يقدم ترامب على الاستقالة بعد اقتحام الكابيتول.

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