مصادر: لا صحة للسماح لغير المعتمرين بأداء الطواف حول المسجد الحرام

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ" السعودية، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا حول السماح بأداء الطواف حول المسجد الحرام لغير المعتمرين.وبينت المصادر أن "قرار السماح قديم واتخذ مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر يوم السبت.وعلقت السعودية مؤقتا في مطلع مارس الماضي أداء مناسك العمرة في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتّخذتها للحدّ من تفشّي الجائحة.وفي الأول من نوفمبر 2020، بدأت السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 بالمئة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.