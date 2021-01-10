سيناتور جمهورى: ترامب يستحق العزل

قال السيناتور الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، بات تومي، إن الرئيس دونالد ترامب "ارتكب مخالفات تستحق عزله عن الحكم".وأبدى تومي الذي يمثل ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ، في حوار مع قناة "فوكس نيوز" اليوم، عن قلقه إزاء إمكانية تسييس إجراءات العزل التي ينوي مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين إطلاقها الإثنين القادم بحق ترامب.في الوقت نفسه، أشار السيناتور إلى أنه ليس متأكدا مما إذا كان مجلس الشيوخ سيتخذ أي خطوات في هذا السبيل، خاصة وأن ولاية ترامب تنتهي بعد 11 يوما فقط.وقال: "أعتقد أن الرئيس ارتكب مخالفات تستحق العزل لكنني لا أعلم ما سيأتي على مستوى مجلس الشيوخ وهل سيأتي شيء إطلاقا".وانضم تومي بذلك إلى مجموعة من المشرعين الجمهوريين، وهم السيناتورات عن ولايات ألاسكا، ليزا ماركوفسكي، وإلينوي، آدم كينزينجر، ونبراسكا، بن ساز، الذين أعربوا عن دعمهم لعزل ترامب عن الحكم في ظل حادثة اقتحام مقر الكونجرس الأربعاء الماضي على أيدي حشود من أنصار الرئيس، ما أودى بأرواح خمسة أشخاص.