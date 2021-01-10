الأهالى يشكون طفح المجارى بجوار أحد مستشفيات شبرا الخيمة

شكا عدد من سكان شارع 15 مايو بمدينة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، استمرار طفح بالوعات الصرف الصحي بالمنطقة، والذي تسببت في إغراق الطريق وبعثت الروائح الكريهة وجلبت الحشرات، مطالبين بتحرك مسئولي الحي لمعرفة أسباب المشكلة والعمل على إصلاحها.وقال أحد القاطنين بالمنطقة ويدعى "ناصر" إن طفح البالوعات في الشارع أمر متكرر ولابد من وضع حد لهذه المشكلة، خاصة وأنها قريبة من أحد المستشفيات، ولابد مراعاة ذلك خاصة في ظل من نمر به في هذه الفترة الحرجة من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوافد الكثير من الحالات بشكل يومي على المستشفيات، فمن الغير اللائق أن يواجهوا عوائق في الوصول للمستشفى بسبب هذه المشكلة.وأضاف آخر أن هذا الشارع لابد من إعادة النظر لبنيته التحتية لأن مشاكله كثيرة ومتكررة، ولابد من وضع حد لها من قبل الحي، خاصة وأن الشارع ذو موقع هام وبجوار منشآت صحية.