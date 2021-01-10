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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 11 محضرًا متنوعًا لمطاعم ومقاهى بالمنيا (صور)

الأحد 10/يناير/2021 - 02:30 ص
حملة على المطاعم
حملة على المطاعم والمقاهي
المنيا ـ على حسين
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة على المطاعم والمقاهي بحي شمال المدينة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، وإغلاق مخزن بأحد المقاهي والتخفظ على عدد من الشيش.

وقال الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، شنت حملة مكبرة بحي شمال المدينة، على عدد من المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وأضاف أن الحملة ضمت الدكتور أحمد رشاد سكرتير المدينة، ومحمود حسين رئيس حي شمال المدينة، ومحمود طنطاوي مساعد رئيس الحي وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية.

وأشار إلى أنه تم تحرير ١١ محضرًا متنوعًا ما بين أشغال طريق ونظافة، وعدم وجود سجل تجاري، ومنتجات مجهولة المصدر، كما تم إغلاق أحد المخازن بأحد المقاهي بالحي لوجود عدد من الشيشة بداخله، وتم تحريز الشيش، واتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحيته، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تقوم بتكثيف الحملات والمتابعات المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بمركز ومدينة المنيا، مؤكدًا علي عدم التهاون مع من يخالف هذه الإجراءات.

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