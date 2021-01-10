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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

إيلون موسك يتخلص من ممتلكاته من أجل استعمار المريخ

الأحد 10/يناير/2021 - 02:19 ص
إيلون موسك
إيلون موسك
وكالات
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون موسك الذي تصدر مؤخرا قائمة أثرى أغنياء العالم، عن نيته بيع كافة ممتلكاته تقريبا، تأكيدا على جدية خططه الطموحة لبناء مدينة في كوكب المريخ.

ونقل موقع Business Insider عن الملياردير الذي تقدر ثروته بـ188 مليار دولار تصريحه في مقابلة أجريت معه بأنه ينوي بيع معظم ممتلكاته المادية سعيا إلى تخصيص أكبر قدر ممكن من المال لخططه المتعلقة باستعمار الكوكب الأحمر.

وقال موسك: "لن يبقى لدي فعليا أي شيء ذو قيمة مالية تقريبا، باستثناء حصص في الشركات، وعندما تسير الأمور بوتائر مكثف في العمل فإنني أحب النوم في المصنع أو المكتب".

وأشار موسك إلى أنه سوف يستأجر منزلا عندما سيحتاج إلى مكان لاستقبال أطفاله.

وتابع: "من المهم حسب اعتقادي أن تصبح البشرية حضارة فضائية وجنسا متعدد الكواكب، وسيتطلب بناء مدينة في المريخ الكثير من الموارد، وبودي أن أكون قادرا على الاستثمار قدر الإمكان في بناء مدينة في المريخ، ويعني ذلك فقط كثيرا من المال".

وشدد الملياردير على أن ثروته الهائلة تمثل دليلا على تمسكه بخططه للانتقال إلى المريخ، موضحا أن ملياراته لا علاقة لها بـ"الاستهلاك الشخصي".

وذكّر Business Insider بأن موسك سبق أن أعلن في مايو الماضي عن نيته لبيع كافة ممتلكاته تقريبا، بما في ذلك جميع المنازل التابعة له، مشيرا إلى أن الملياردير تخلص منذ ذلك الحين من عدة منازل فاخرة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

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