الاتحاد الأوروبى: مستعدون للحوار مع تركيا

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال بوريل: "الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أجريا اتصالا مفيدا"، مضيفا: "مستعدون لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا".وأعرب عن تطلعه للترحيب بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في بروكسل، لمتابعة المهمة التي أوكلها له زعماء الاتحاد الأوروبي حول العلاقات مع تركيا خلال قمتهم في ديسمبر الماضي.