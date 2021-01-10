بسبب خلل فنى.. طائرة ركاب موريتانية تهبط اضطراريا فى نواكشوط

حطت طائرة تابعة لشركة "الموريتانية للطيران"، بسلام في مطار نواكشوط الدولي بعد خلل فني أصابها وهي في الجو.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكدت مصادر إن الطائرة من نوع "بوينج-737"، وغادرت مطار نواكشوط الدولي في حدود الساعة الثانية وسبعة وأربعين دقيقة، على أن تصل إلى مطار قرطاج الدولي بتونس عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة.وأضافت المصادر أن خللا فنيا أصاب الطائرة وهي في الأجواء الجزائرية، فقرر طاقمها العودة أدراجهم نحو مطار نواكشوط الدولي، لتحط عند حدود الساعة الخامسة والنصف، ولم تعلن الشركة أي تفاصيل حول طبيعة الخلل.