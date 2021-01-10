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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» يغلق حساب برلمانى فرنسى لانتحاله شخصية ترامب

الأحد 10/يناير/2021 - 04:47 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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أغلق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حساب البرلماني الفرنسي يواكيم سون-فورجيه بسبب انتحاله شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشر تغريدات نيابة عنه.

وذكر "تويتر" أن حساب البرلماني أغلق بسبب مخالفته قواعد الموقع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، أن البيانات الشخصية لحساب سون-فورجيه تم تغييرها إلى ما كان لدى حساب ترامب الذي تم إغلاقه على أساس دائم قبل ساعات من ذلك.

ونشرت خلال هذه الفترة الوجيزة على حساب البرلماني الفرنسي عدة تغريدات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي، منها نداء استغاثة مؤلف من كلمة واحدة: "ساعدوني!".

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المشرع الذي ولد في كوريا الجنوبية ويمثل المواطنين الفرنسيين المقيمين في سويسرا وليختنشتاين في الجمعية الوطنية، مشاكل متعلقة بانتحال شخصيات سياسيين بارزين في "تويتر".

وفي أبريل الماضي، تم تغيير البيانات الشخصية لحساب النائب إلى ما لدى حساب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأصر سون-فورجيه حينئذ على أن حسابه تعرض لاختراق.

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